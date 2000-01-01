Шихов Филипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1709
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709
Отец: Шихов Филипп Андреевич
Мать: Шихова Марина Никифорова
Рождение ребёнка
1732
Сын: Шихов Лаврентий
Мать ребёнка: Шихова Ирина Андреева
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Попова Анна
Мать ребёнка: Шихова Ирина Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шихова Ирина Андреева
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
После 1763