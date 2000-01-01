Шихов Филипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихов Филипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1709

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709

Отец: Шихов Филипп Андреевич

Мать: Шихова Марина Никифорова

Рождение ребёнка
1732

Сын: Шихов Лаврентий

Мать ребёнка: Шихова Ирина Андреева

Рождение ребёнка
1736

Дочь: Попова Анна

Мать ребёнка: Шихова Ирина Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова Ирина Андреева

Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
После 1763
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