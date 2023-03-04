Шихов Лаврентий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Шихов Филипович
Мать: Шихова Ирина Андреева
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Марья Лаврентивна
Мать ребёнка: Шихова Елизавета Петрова
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Евдокия Лаврентивна
Мать ребёнка: Шихова Елизавета Петрова
Рождение ребёнка
1759
Мать ребёнка: Шихова Елизавета Петрова
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: Шихова Елизавета Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шихова Елизавета Петрова
Место жительства
Неизвестно
Репинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763