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Шихов Лаврентий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Шихов Филипович

Мать: Шихова Ирина Андреева

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Марья Лаврентивна

Мать ребёнка: Шихова Елизавета Петрова

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Евдокия Лаврентивна

Мать ребёнка: Шихова Елизавета Петрова

Рождение ребёнка
1759

Сын: Шихов Гаврил Лаврентивич

Мать ребёнка: Шихова Елизавета Петрова

Рождение ребёнка
1762

Сын: Шихов Пётр Лаврентивич

Мать ребёнка: Шихова Елизавета Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова Елизавета Петрова

Место жительства
Неизвестно
Репинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763