Шихова (Огородникова) Елизавета Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихова (Огородникова) Елизавета Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

После 1805

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Марья Лаврентивна

Отец ребёнка: Шихов Лаврентий

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Евдокия Лаврентивна

Отец ребёнка: Шихов Лаврентий

Рождение ребёнка
1759

Сын: Шихов Гаврил Лаврентивич

Отец ребёнка: Шихов Лаврентий

Рождение ребёнка
1762

Сын: Шихов Пётр Лаврентивич

Отец ребёнка: Шихов Лаврентий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихов Лаврентий

Место жительства
Неизвестно
Репинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1805