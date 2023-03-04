Шихова (Огородникова) Елизавета Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смертиПосле 1805
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Марья Лаврентивна
Отец ребёнка: Шихов Лаврентий
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Евдокия Лаврентивна
Отец ребёнка: Шихов Лаврентий
Рождение ребёнка
1759
Отец ребёнка: Шихов Лаврентий
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Шихов Лаврентий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шихов Лаврентий
Место жительства
Неизвестно
Репинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1805