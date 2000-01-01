Шихова (Чернятева) Ирина Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШихова (Чернятева) Ирина Андреева

Шихова (Чернятева) Ирина Андреева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1709 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1732

Сын: Шихов Лаврентий

Отец ребёнка: Шихов Филипович

Рождение ребёнка
1736

Дочь: Попова Анна

Отец ребёнка: Шихов Филипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихов Филипович

Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
После 1763
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close