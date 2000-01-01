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Шихов Филипп Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1695

Дата смерти

1752

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695

Отец: Шихов Обший Репные

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1709

Сын: Шихов Филипович

Мать ребёнка: Шихова Марина Никифорова

Рождение ребёнка
1716

Сын: Шихов Игнат Филипович

Мать ребёнка: Шихова Марина Никифорова

Рождение ребёнка
1735

Дочь: Втюрина Агафия Филипова

Мать ребёнка: Шихова Марина Никифорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова Марина Никифорова

Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
1752
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