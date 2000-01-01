Шихов Филипп Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1695
Дата смерти1752
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695
Отец: Шихов Обший Репные
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1709
Сын: Шихов Филипович
Мать ребёнка: Шихова Марина Никифорова
Рождение ребёнка
1716
Мать ребёнка: Шихова Марина Никифорова
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Втюрина Агафия Филипова
Мать ребёнка: Шихова Марина Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шихова Марина Никифорова
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
1752