Шихова Марина Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1687
Дата смертиПосле 1756
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1709
Сын: Шихов Филипович
Отец ребёнка: Шихов Филипп Андреевич
Рождение ребёнка
1716
Отец ребёнка: Шихов Филипп Андреевич
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Втюрина Агафия Филипова
Отец ребёнка: Шихов Филипп Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
После 1756