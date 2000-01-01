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Шихова Марина Никифорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1687

Дата смерти

После 1756

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1709

Сын: Шихов Филипович

Отец ребёнка: Шихов Филипп Андреевич

Рождение ребёнка
1716

Сын: Шихов Игнат Филипович

Отец ребёнка: Шихов Филипп Андреевич

Рождение ребёнка
1735

Дочь: Втюрина Агафия Филипова

Отец ребёнка: Шихов Филипп Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихов Филипп Андреевич

Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
После 1756
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