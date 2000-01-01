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Шихов Игнат Филипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1716

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: Шихов Филипп Андреевич

Мать: Шихова Марина Никифорова

Рождение ребёнка
1736

Сын: Шихов Елисей Игнатьевич

Мать ребёнка: Шихова Епестимия Данилова

Рождение ребёнка
1741

Сын: Шихов Захарий Игнатьевич

Мать ребёнка: Шихова Епестимия Данилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова Епестимия Данилова

Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
После 1763
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