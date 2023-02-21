Шихова (Кислицына) Епестимия Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихова (Кислицына) Епестимия Данилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1709

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1716 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1736

Сын: Шихов Елисей Игнатьевич

Отец ребёнка: Шихов Игнат Филипович

Рождение ребёнка
1741

Сын: Шихов Захарий Игнатьевич

Отец ребёнка: Шихов Игнат Филипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихов Игнат Филипович

Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
После 1763
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