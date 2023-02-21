Шихова (Кислицына) Епестимия Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1709
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1736
Отец ребёнка: Шихов Игнат Филипович
Рождение ребёнка
1741
Отец ребёнка: Шихов Игнат Филипович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
После 1763