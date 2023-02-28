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Мордвинов Фёдор Денисов

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

16.02.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1879

Отец: Мордвинов Денисий Павлов

Мать: Мордвинова Анастасия Флорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
22.01.1912

Жена: Мордвинова Екатерина Мефодиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.10.1912

Сын: Мордвинов Пётр Фёдоров

Мать ребёнка: Мордвинова Екатерина Мефодиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.06.1914

Дочь: Мария Фёдорова

Мать ребёнка: Мордвинова Екатерина Мефодиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.01.1916

Дочь: Ксения Фёдорова

Мать ребёнка: Мордвинова Екатерина Мефодиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мордвинова Матрона Семёнова

Смерть
Неизвестно
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