Мордвинов Фёдор Денисов
Место рождения
Дата рождения16.02.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1879
Бракосочетание
22.01.1912
Рождение ребёнка
07.10.1912
Мать ребёнка: Мордвинова Екатерина Мефодиева
Рождение ребёнка
04.06.1914
Дочь: Мария Фёдорова
Мать ребёнка: Мордвинова Екатерина Мефодиева
Рождение ребёнка
21.01.1916
Дочь: Ксения Фёдорова
Мать ребёнка: Мордвинова Екатерина Мефодиева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно