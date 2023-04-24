Мордвинова (Полочалкина) Екатерина Мефодиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мордвинова (Полочалкина) Екатерина Мефодиева

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
22.01.1912

Муж: Мордвинов Фёдор Денисов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.10.1912

Сын: Мордвинов Пётр Фёдоров

Отец ребёнка: Мордвинов Фёдор Денисов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.06.1914

Дочь: Мария Фёдорова

Отец ребёнка: Мордвинов Фёдор Денисов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.01.1916

Дочь: Ксения Фёдорова

Отец ребёнка: Мордвинов Фёдор Денисов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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