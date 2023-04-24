Мордвинова (Полочалкина) Екатерина Мефодиева
Место рождения
Дата рожденияДо 1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1912
Рождение ребёнка
07.10.1912
Отец ребёнка: Мордвинов Фёдор Денисов
Рождение ребёнка
04.06.1914
Дочь: Мария Фёдорова
Отец ребёнка: Мордвинов Фёдор Денисов
Рождение ребёнка
21.01.1916
Дочь: Ксения Фёдорова
Отец ребёнка: Мордвинов Фёдор Денисов
Смерть
Неизвестно