Мордвинова Анастасия Флорова
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смерти27.02.1909
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Флор Фёдоров
Мать: Мария Никитина
Бракосочетание
18.10.1859
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1860
Сын: Мордвинов Тимофей Денисов
Отец ребёнка: Мордвинов Денисий Павлов
Рождение ребёнка
1870
Сын: Мордвинов Николай ст
Отец ребёнка: Мордвинов Денисий Павлов
Рождение ребёнка
1872
Сын: Мордвинов Николай Денисов
Отец ребёнка: Мордвинов Денисий Павлов
Рождение ребёнка
24.03.1875
Сын: Мордвинов Гавриил Денисов
Отец ребёнка: Мордвинов Денисий Павлов
Рождение ребёнка
16.02.1879
Отец ребёнка: Мордвинов Денисий Павлов
Рождение ребёнка
29.03.1881
Отец ребёнка: Мордвинов Денисий Павлов
Рождение ребёнка
27.09.1882
Сын: Мордвинов Григорий Денисов
Отец ребёнка: Мордвинов Денисий Павлов
Рождение ребёнка
До 1883
Дочь: Евдокия Денисова
Отец ребёнка: Мордвинов Денисий Павлов
Рождение ребёнка
24.11.1885
Дочь: Мария Денисова
Отец ребёнка: Мордвинов Денисий Павлов
Рождение ребёнка
До 1898
Сын: Мордвинов Гавриил Денисов
Отец ребёнка: Мордвинов Денисий Павлов
Смерть
27.02.1909
Причина смерти: от тифа