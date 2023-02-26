Мария Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария Никитина

Мария Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1788 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Мордвинова Анастасия Флорова

Отец ребёнка: Флор Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.03.1846

Сын: Гавриил Флоров

Отец ребёнка: Флор Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.11.1848

Дочь: Варвара Флорова

Отец ребёнка: Флор Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.11.1852

Дочь: Варвара мл

Отец ребёнка: Флор Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.11.1856

Сын: Михаил

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Флор Фёдоров

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close