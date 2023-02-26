Мария Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Мордвинова Анастасия Флорова
Отец ребёнка: Флор Фёдоров
Рождение ребёнка
22.03.1846
Сын: Гавриил Флоров
Отец ребёнка: Флор Фёдоров
Рождение ребёнка
26.11.1848
Дочь: Варвара Флорова
Отец ребёнка: Флор Фёдоров
Рождение ребёнка
22.11.1852
Дочь: Варвара мл
Отец ребёнка: Флор Фёдоров
Рождение ребёнка
?.11.1856
Сын: Михаил
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Флор Фёдоров
Смерть
Неизвестно