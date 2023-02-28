Мордвинов Денисий Павлов
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смерти22.02.1916
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.10.1859
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1860
Сын: Мордвинов Тимофей Денисов
Мать ребёнка: Мордвинова Анастасия Флорова
Рождение ребёнка
1870
Сын: Мордвинов Николай ст
Мать ребёнка: Мордвинова Анастасия Флорова
Рождение ребёнка
1872
Сын: Мордвинов Николай Денисов
Мать ребёнка: Мордвинова Анастасия Флорова
Рождение ребёнка
24.03.1875
Сын: Мордвинов Гавриил Денисов
Мать ребёнка: Мордвинова Анастасия Флорова
Рождение ребёнка
16.02.1879
Мать ребёнка: Мордвинова Анастасия Флорова
Рождение ребёнка
29.03.1881
Мать ребёнка: Мордвинова Анастасия Флорова
Рождение ребёнка
27.09.1882
Сын: Мордвинов Григорий Денисов
Мать ребёнка: Мордвинова Анастасия Флорова
Рождение ребёнка
До 1883
Дочь: Евдокия Денисова
Мать ребёнка: Мордвинова Анастасия Флорова
Рождение ребёнка
24.11.1885
Дочь: Мария Денисова
Мать ребёнка: Мордвинова Анастасия Флорова
Рождение ребёнка
До 1898
Сын: Мордвинов Гавриил Денисов
Мать ребёнка: Мордвинова Анастасия Флорова
Смерть
22.02.1916