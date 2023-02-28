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Мордвинов Денисий Павлов

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

22.02.1916

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
18.10.1859

Жена: Мордвинова Анастасия Флорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1860

Сын: Мордвинов Тимофей Денисов

Мать ребёнка: Мордвинова Анастасия Флорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Мордвинов Николай ст

Мать ребёнка: Мордвинова Анастасия Флорова

Рождение ребёнка
1872

Сын: Мордвинов Николай Денисов

Мать ребёнка: Мордвинова Анастасия Флорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.03.1875

Сын: Мордвинов Гавриил Денисов

Мать ребёнка: Мордвинова Анастасия Флорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.02.1879

Сын: Мордвинов Фёдор Денисов

Мать ребёнка: Мордвинова Анастасия Флорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.03.1881

Сын: Мордвинов Иоанн Денисов

Мать ребёнка: Мордвинова Анастасия Флорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.09.1882

Сын: Мордвинов Григорий Денисов

Мать ребёнка: Мордвинова Анастасия Флорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1883

Дочь: Евдокия Денисова

Мать ребёнка: Мордвинова Анастасия Флорова

Рождение ребёнка
24.11.1885

Дочь: Мария Денисова

Мать ребёнка: Мордвинова Анастасия Флорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1898

Сын: Мордвинов Гавриил Денисов

Мать ребёнка: Мордвинова Анастасия Флорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
22.02.1916
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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