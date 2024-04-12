Захаров Дмитрий Петрович
Место рождения
Дата рождения07.09.1914 ст.
Дата смерти15.03.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1914 ст.
Восприемники: Вологодской губернии, Яринского уезда, Айкинской волости, деревни Комсомая, крестьянин Виктор Федорович Лодыгин и сельца Яковлевского, крестьянина Павла Васильевича Зоткина жена Евдокия ... Показать все
Рождение ребёнка
18.10.1938
Сын: Захаров Виктор Дмитриевич
Мать ребёнка: Захарова Наталья Федоровна
Бракосочетание
03.12.1940
Рождение ребёнка
29.08.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Захарова Наталья Федоровна
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Рождение ребёнка
14.09.1947
Мать ребёнка: Захарова Наталья Федоровна
Смерть
15.03.1957