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Захаров Дмитрий Петрович

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Место рождения

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

07.09.1914 ст.

Дата смерти

15.03.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1914 ст.

Отец: Захаров Петр Сергеевич

Мать: Захарова Екатерина Кондратьевна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Восприемники: Вологодской губернии, Яринского уезда, Айкинской волости, деревни Комсомая, крестьянин Виктор Федорович Лодыгин и сельца Яковлевского, крестьянина Павла Васильевича Зоткина жена Евдокия ... Показать все
Рождение ребёнка
18.10.1938

Сын: Захаров Виктор Дмитриевич

Мать ребёнка: Захарова Наталья Федоровна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Бракосочетание
03.12.1940

Жена: Захарова Наталья Федоровна

Зюзино, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
29.08.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Захарова Наталья Федоровна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.09.1947

Сын: Захаров Юрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Захарова Наталья Федоровна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Смерть
15.03.1957
Зюзино, Раменский муниципальный район, Московская область
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