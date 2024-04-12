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Захаров Петр Сергеевич

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Место рождения

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

04.06.1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1891 ст.

Отец: Захаров Сергей Степанович

Мать: Захарова Пелагея Мануйловна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Восприемники: Сельца Яковлевского. крестьянин Трофим Николаевич Гришин и того же сельца, крестьянка Акилина Степановна Захарова
Бракосочетание
30.06.1910 ст.

Жена: Захарова Екатерина Кондратьевна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Поручители: по жениху-Деревни Петровских выселок, крестьянин Роман Мануйлович Таланов и сельца Яковлевского, крестьянин Павел Алексеевич Трушин, по невесте- сельца Яковлевского, крестьянин Димитрий Т... Показать все
Рождение ребёнка
24.05.1912 ст.

Сын: Захаров Иван Петрович

Мать ребёнка: Захарова Екатерина Кондратьевна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Восприемники: Сельца Яковлевского, крестьянин Егор Степанович Астафьев и крестьянина Павла Васильевича Зоткина жена Евдокия Сергеевна.
Рождение ребёнка
07.09.1914 ст.

Сын: Захаров Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Захарова Екатерина Кондратьевна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Восприемники: Вологодской губернии, Яринского уезда, Айкинской волости, деревни Комсомая, крестьянин Виктор Федорович Лодыгин и сельца Яковлевского, крестьянина Павла Васильевича Зоткина жена Евдокия ... Показать все
Рождение ребёнка
04.03.1920

Сын: Захаров Сергей Петрович

Мать ребёнка: Захарова Екатерина Кондратьевна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
28.09.1924

Дочь: Гришина Тамара Петровна

Мать ребёнка: Захарова Екатерина Кондратьевна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Захаров Василий Петрович

Мать ребёнка: Захарова Екатерина Кондратьевна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Смерть
Неизвестно
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