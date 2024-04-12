Захаров Петр Сергеевич
Место рождения
Дата рождения04.06.1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1891 ст.
Восприемники: Сельца Яковлевского. крестьянин Трофим Николаевич Гришин и того же сельца, крестьянка Акилина Степановна Захарова
Бракосочетание
30.06.1910 ст.
Поручители: по жениху-Деревни Петровских выселок, крестьянин Роман Мануйлович Таланов и сельца Яковлевского, крестьянин Павел Алексеевич Трушин, по невесте- сельца Яковлевского, крестьянин Димитрий Т... Показать все
Рождение ребёнка
24.05.1912 ст.
Мать ребёнка: Захарова Екатерина Кондратьевна
Восприемники: Сельца Яковлевского, крестьянин Егор Степанович Астафьев и крестьянина Павла Васильевича Зоткина жена Евдокия Сергеевна.
Рождение ребёнка
07.09.1914 ст.
Мать ребёнка: Захарова Екатерина Кондратьевна
Восприемники: Вологодской губернии, Яринского уезда, Айкинской волости, деревни Комсомая, крестьянин Виктор Федорович Лодыгин и сельца Яковлевского, крестьянина Павла Васильевича Зоткина жена Евдокия ... Показать все
Рождение ребёнка
04.03.1920
Мать ребёнка: Захарова Екатерина Кондратьевна
Рождение ребёнка
28.09.1924
Дочь: Гришина Тамара Петровна
Мать ребёнка: Захарова Екатерина Кондратьевна
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: Захарова Екатерина Кондратьевна
Смерть
Неизвестно