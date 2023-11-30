Захарова (Таланова) Пелагея Мануйловна
Место рождения
Дата рождения21.05.1862 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1862 ст.
Бракосочетание
08.11.1882 ст.
Рождение ребёнка
01.01.1884 ст.
Дочь: Захарова Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Захаров Сергей Степанович
Рождение ребёнка
27.06.1885 ст.
Отец ребёнка: Захаров Сергей Степанович
Рождение ребёнка
16.08.1886 ст.
Дочь: Лодыгина Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Захаров Сергей Степанович
Рождение ребёнка
11.02.1889 ст.
Дочь: Зоткина Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Захаров Сергей Степанович
Рождение ребёнка
04.06.1891 ст.
Отец ребёнка: Захаров Сергей Степанович
Восприемники: Сельца Яковлевского. крестьянин Трофим Николаевич Гришин и того же сельца, крестьянка Акилина Степановна Захарова
Рождение ребёнка
16.01.1894 ст.
Отец ребёнка: Захаров Сергей Степанович
Рождение ребёнка
19.02.1896 ст.
Сын: Захаров Тимофей Сергеевич
Отец ребёнка: Захаров Сергей Степанович
Рождение ребёнка
01.08.1898 ст.
Дочь: Захарова Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Захаров Сергей Степанович
Рождение ребёнка
04.01.1901 ст.
Дочь: Захарова Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Захаров Сергей Степанович
Рождение ребёнка
27.01.1903
Сын: Захаров Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Захаров Сергей Степанович
Смерть
Неизвестно