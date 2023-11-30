Захарова (Таланова) Пелагея Мануйловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Таланова) Пелагея Мануйловна

Место рождения

Петровские Выселки, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

21.05.1862 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1862 ст.

Отец: Таланов Мануйло Николаевич

Мать: Таланова Мария Ивановна

Петровские Выселки, Серебряные Пруды, Московская область
Бракосочетание
08.11.1882 ст.

Муж: Захаров Сергей Степанович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
01.01.1884 ст.

Дочь: Захарова Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Захаров Сергей Степанович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
27.06.1885 ст.

Сын: Захаров Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Захаров Сергей Степанович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
16.08.1886 ст.

Дочь: Лодыгина Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Захаров Сергей Степанович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
11.02.1889 ст.

Дочь: Зоткина Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Захаров Сергей Степанович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
04.06.1891 ст.

Сын: Захаров Петр Сергеевич

Отец ребёнка: Захаров Сергей Степанович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Восприемники: Сельца Яковлевского. крестьянин Трофим Николаевич Гришин и того же сельца, крестьянка Акилина Степановна Захарова
Рождение ребёнка
16.01.1894 ст.

Сын: Захаров Антон Сергеевич

Отец ребёнка: Захаров Сергей Степанович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
19.02.1896 ст.

Сын: Захаров Тимофей Сергеевич

Отец ребёнка: Захаров Сергей Степанович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
01.08.1898 ст.

Дочь: Захарова Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Захаров Сергей Степанович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
04.01.1901 ст.

Дочь: Захарова Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Захаров Сергей Степанович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
27.01.1903

Сын: Захаров Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Захаров Сергей Степанович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Смерть
Неизвестно
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