Захарова (Егорова) Екатерина Кондратьевна
Место рождения
Дата рождения13.11.1892
Дата смерти1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1892
Отец: Егоров Кондрат Иванович
Мать: Егорова Анна Гавриловна
Бракосочетание
30.06.1910 ст.
Поручители: по жениху-Деревни Петровских выселок, крестьянин Роман Мануйлович Таланов и сельца Яковлевского, крестьянин Павел Алексеевич Трушин, по невесте- сельца Яковлевского, крестьянин Димитрий Т... Показать все
Рождение ребёнка
24.05.1912 ст.
Отец ребёнка: Захаров Петр Сергеевич
Восприемники: Сельца Яковлевского, крестьянин Егор Степанович Астафьев и крестьянина Павла Васильевича Зоткина жена Евдокия Сергеевна.
Рождение ребёнка
07.09.1914 ст.
Отец ребёнка: Захаров Петр Сергеевич
Восприемники: Вологодской губернии, Яринского уезда, Айкинской волости, деревни Комсомая, крестьянин Виктор Федорович Лодыгин и сельца Яковлевского, крестьянина Павла Васильевича Зоткина жена Евдокия ... Показать все
Рождение ребёнка
04.03.1920
Отец ребёнка: Захаров Петр Сергеевич
Рождение ребёнка
28.09.1924
Дочь: Гришина Тамара Петровна
Отец ребёнка: Захаров Петр Сергеевич
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Захаров Петр Сергеевич
Смерть
1974