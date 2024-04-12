Захарова (Егорова) Екатерина Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Егорова) Екатерина Кондратьевна

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Место рождения

Песочное, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

13.11.1892

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1892

Отец: Егоров Кондрат Иванович

Мать: Егорова Анна Гавриловна

Песочное, Серебряные Пруды, Московская область
Бракосочетание
30.06.1910 ст.

Муж: Захаров Петр Сергеевич

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Поручители: по жениху-Деревни Петровских выселок, крестьянин Роман Мануйлович Таланов и сельца Яковлевского, крестьянин Павел Алексеевич Трушин, по невесте- сельца Яковлевского, крестьянин Димитрий Т... Показать все
Рождение ребёнка
24.05.1912 ст.

Сын: Захаров Иван Петрович

Отец ребёнка: Захаров Петр Сергеевич

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Восприемники: Сельца Яковлевского, крестьянин Егор Степанович Астафьев и крестьянина Павла Васильевича Зоткина жена Евдокия Сергеевна.
Рождение ребёнка
07.09.1914 ст.

Сын: Захаров Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Захаров Петр Сергеевич

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Восприемники: Вологодской губернии, Яринского уезда, Айкинской волости, деревни Комсомая, крестьянин Виктор Федорович Лодыгин и сельца Яковлевского, крестьянина Павла Васильевича Зоткина жена Евдокия ... Показать все
Рождение ребёнка
04.03.1920

Сын: Захаров Сергей Петрович

Отец ребёнка: Захаров Петр Сергеевич

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
28.09.1924

Дочь: Гришина Тамара Петровна

Отец ребёнка: Захаров Петр Сергеевич

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Захаров Василий Петрович

Отец ребёнка: Захаров Петр Сергеевич

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Смерть
1974
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