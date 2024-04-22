Захаров Юрий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения14.09.1947
Дата смерти27.12.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1947
Рождение ребёнка
08.07.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
27.12.1992
Москва, город федерального значения Москва
Похоронен в одной могиле с мамой Натальей Федоровной Захаровой, на кладбище при с.Остров — село и дачный поселок в Ленинском районе Московской области, в пяти километрах от МКАД, на высоком правом бер... Показать все