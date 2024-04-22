Захаров Юрий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахаров Юрий Дмитриевич

Захаров Юрий Дмитриевич

avatar

Место рождения

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

14.09.1947

Дата смерти

27.12.1992

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1915 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1947

Отец: Захаров Дмитрий Петрович

Мать: Захарова Наталья Федоровна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
08.07.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
27.12.1992
Москва, город федерального значения Москва
Похоронен в одной могиле с мамой Натальей Федоровной Захаровой, на кладбище при с.Остров — село и дачный поселок в Ленинском районе Московской области, в пяти километрах от МКАД, на высоком правом бер... Показать все
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close