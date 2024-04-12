Захарова (Селезнева) Наталья Федоровна
Место рождения
Дата рождения27.08.1915
Дата смерти05.01.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1915
Восприемники: Сельца Яковлевского, крестьянин Иван Ефимович Куприянов и Пелагея Ефимовна Петрушина(Куприянова). (Родные дядя и тётя)
Рождение ребёнка
18.10.1938
Сын: Захаров Виктор Дмитриевич
Отец ребёнка: Захаров Дмитрий Петрович
Бракосочетание
03.12.1940
Зюзино, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
29.08.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Захаров Дмитрий Петрович
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.09.1947
Отец ребёнка: Захаров Дмитрий Петрович
Смерть
05.01.1984
Остров, Ленинский муниципальный район, Московская область