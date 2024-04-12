Захарова (Селезнева) Наталья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахарова (Селезнева) Наталья Федоровна

Захарова (Селезнева) Наталья Федоровна

avatar

Место рождения

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

27.08.1915

Дата смерти

05.01.1984

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1915

Отец: Селезнев Федор Семенович

Мать: Селезнева Парасковья Ефимовна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Восприемники: Сельца Яковлевского, крестьянин Иван Ефимович Куприянов и Пелагея Ефимовна Петрушина(Куприянова). (Родные дядя и тётя)
Рождение ребёнка
18.10.1938

Сын: Захаров Виктор Дмитриевич

Отец ребёнка: Захаров Дмитрий Петрович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Бракосочетание
03.12.1940

Муж: Захаров Дмитрий Петрович

Зюзино, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
29.08.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Захаров Дмитрий Петрович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.09.1947

Сын: Захаров Юрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Захаров Дмитрий Петрович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Смерть
05.01.1984
Остров, Ленинский муниципальный район, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close