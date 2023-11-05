Селезнева (Куприянова) Парасковья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнева (Куприянова) Парасковья Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Куприянов Ефим Феофилактович

Мать: Куприянова Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
28.12.1896 ст.

Сын: Селезнев Степан Федорович

Отец ребёнка: Селезнев Федор Семенович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Восприемники: Сельца Яковлевского, крестьянин Павел Никитич Сальнов (Салин) и Анна Ефимовна Куприянова.
Рождение ребёнка
22.09.1899 ст.

Сын: Селезнев Иван Федорович

Отец ребёнка: Селезнев Федор Семенович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Восприемники: Сельца Яковлевского, Павел Никитич Сальнов (Салин) и Анна Ефимовна Куприянова
Рождение ребёнка
24.02.1902 ст.

Сын: Селезнев Тарас Федорович

Отец ребёнка: Селезнев Федор Семенович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Восприемники: Сельца Яковлевского, Павел Никитич Сальнов (Салин) и Пелагея Ефимовна Петрушина (Куприянова)
Рождение ребёнка
28.02.1904 ст.

Дочь: Сорокина Раиса Федоровна

Отец ребёнка: Селезнев Федор Семенович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Восприемники: Сельца Яковлевского, Павел Никитич Сальнов (Салин) и Пелагея Ефимовна Петрушина (Куприянова)
Рождение ребёнка
16.09.1906 ст.

Дочь: Селезнева Любовь Федоровна

Отец ребёнка: Селезнев Федор Семенович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Восприемники: Сельца Степановки, Алексей Михайлович Юшин и Ивана Ефимовича Куприянова жена Татьяна Степановна.
Рождение ребёнка
16.09.1909 ст.

Сын: Селезнев Доримедонт Федорович

Отец ребёнка: Селезнев Федор Семенович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Восприемники: Сельца Яковлевского, Павел Никитич Сальнов (Салин) и Анастасия Ефимовна Куприянова
Рождение ребёнка
25.09.1910 ст.

Сын: Селезнев Сергей Федорович

Отец ребёнка: Селезнев Федор Семенович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Восприемники: Сельца Яковлевского, Павел Никитич Сальнов (Салин) и Анастасия Ефимовна Куприянова
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Селезнева Пелагея Федоровна

Отец ребёнка: Селезнев Федор Семенович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
24.03.1913 ст.

Дочь: Тихомирова Александра Федоровна

Отец ребёнка: Селезнев Федор Семенович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Восприемники: Сельца Яковлевского, Иван Ефимович Куприянов и Пелагея Ефимовна Петрушина (Куприянова)
Рождение ребёнка
27.08.1915

Дочь: Захарова Наталья Федоровна

Отец ребёнка: Селезнев Федор Семенович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Восприемники: Сельца Яковлевского, крестьянин Иван Ефимович Куприянов и Пелагея Ефимовна Петрушина(Куприянова). (Родные дядя и тётя)
Рождение ребёнка
18.04.1918 ст.

Дочь: Горлова Мария Федоровна

Отец ребёнка: Селезнев Федор Семенович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Восприемники: Сельца Яковлевского, крестьянин Иван Ефимович Куприянов и Пелагея Ефимовна Петрушина(Куприянова). (Родные дядя и тётя)
Рождение ребёнка
07.09.1998

Дочь: Селезнева Ефросинья Федоровна

Отец ребёнка: Селезнев Федор Семенович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Восприемники: Сельца Яковлевского, Павел Никитич Сальнов (Салин) и Анна Ефимовна Куприянова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селезнев Федор Семенович

Смерть
Неизвестно
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