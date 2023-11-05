Селезнева (Куприянова) Парасковья Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Сын: Селезнев Степан Федорович
Отец ребёнка: Селезнев Федор Семенович
Отец ребёнка: Селезнев Федор Семенович
Отец ребёнка: Селезнев Федор Семенович
Дочь: Сорокина Раиса Федоровна
Отец ребёнка: Селезнев Федор Семенович
Дочь: Селезнева Любовь Федоровна
Отец ребёнка: Селезнев Федор Семенович
Сын: Селезнев Доримедонт Федорович
Отец ребёнка: Селезнев Федор Семенович
Сын: Селезнев Сергей Федорович
Отец ребёнка: Селезнев Федор Семенович
Дочь: Селезнева Пелагея Федоровна
Отец ребёнка: Селезнев Федор Семенович
Дочь: Тихомирова Александра Федоровна
Отец ребёнка: Селезнев Федор Семенович
Дочь: Захарова Наталья Федоровна
Отец ребёнка: Селезнев Федор Семенович
Дочь: Горлова Мария Федоровна
Отец ребёнка: Селезнев Федор Семенович
Дочь: Селезнева Ефросинья Федоровна
Отец ребёнка: Селезнев Федор Семенович