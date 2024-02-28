Сорокина (Селезнева) Раиса (Ираида) Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Селезнева) Раиса (Ираида) Федоровна

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Место рождения

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

28.02.1904 ст.

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1904 ст.

Отец: Селезнев Федор Семенович

Мать: Селезнева Парасковья Ефимовна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Восприемники: Сельца Яковлевского, Павел Никитич Сальнов (Салин) и Пелагея Ефимовна Петрушина (Куприянова)
Рождение ребёнка
19.08.1930

Дочь: Сорокина Валентина Петровна

Отец ребёнка: Сорокин Петр Иванович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Петр Иванович

Смерть
1975
Москва, город федерального значения Москва
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