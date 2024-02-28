Сорокина (Селезнева) Раиса (Ираида) Федоровна
Место рождения
Дата рождения28.02.1904 ст.
Дата смерти1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1904 ст.
Восприемники: Сельца Яковлевского, Павел Никитич Сальнов (Салин) и Пелагея Ефимовна Петрушина (Куприянова)
Рождение ребёнка
19.08.1930
Дочь: Сорокина Валентина Петровна
Отец ребёнка: Сорокин Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1975
Москва, город федерального значения Москва