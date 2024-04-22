Тихомирова (Селезнева) Александра Федоровна
Место рождения
Дата рождения24.03.1913 ст.
Дата смертиПосле 1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1913 ст.
Восприемники: Сельца Яковлевского, Иван Ефимович Куприянов и Пелагея Ефимовна Петрушина (Куприянова)
Рождение ребёнка
29.10.1937
Отец ребёнка: Тихомиров Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тихомиров Павел
Смерть
После 1982
Москва, город федерального значения Москва