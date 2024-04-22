Тихомирова (Селезнева) Александра Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихомирова (Селезнева) Александра Федоровна

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Место рождения

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

24.03.1913 ст.

Дата смерти

После 1982

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1913 ст.

Отец: Селезнев Федор Семенович

Мать: Селезнева Парасковья Ефимовна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Восприемники: Сельца Яковлевского, Иван Ефимович Куприянов и Пелагея Ефимовна Петрушина (Куприянова)
Рождение ребёнка
29.10.1937

Сын: Тихомиров Борис Павлович

Отец ребёнка: Тихомиров Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихомиров Павел

Смерть
После 1982
Москва, город федерального значения Москва
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