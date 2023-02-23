Шалина Наталья Иванова
Место рожденияс. Канадей, Кузнецкого уезда
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Канадей, Кузнецкого уезда
Бракосочетание
23.01.1857
Место жительства
01.04.1858
Рождение ребёнка
08.08.1859
Дочь: Васса Александровна
Отец ребёнка: Шалин Александр Петров
Рождение ребёнка
07.06.1864
Отец ребёнка: Шалин Александр Петров
Рождение ребёнка
?.10.1865
Сын: Шалин Дмитрий Александров
Отец ребёнка: Шалин Александр Петров
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Цыганова Христина Александрова
Отец ребёнка: Шалин Александр Петров
Деревня Губашево , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
13.09.1870
Сын: Шалин Евстафий Александрович
Отец ребёнка: Шалин Александр Петров
Смерть
Неизвестно