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Шалина Наталья Иванова

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Место рождения

с. Канадей, Кузнецкого уезда

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Канадей, Кузнецкого уезда
Бракосочетание
23.01.1857

Муж: Шалин Александр Петров

Место жительства
01.04.1858
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.08.1859

Дочь: Васса Александровна

Отец ребёнка: Шалин Александр Петров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.06.1864

Сын: Шалин Федот Александров

Отец ребёнка: Шалин Александр Петров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
?.10.1865

Сын: Шалин Дмитрий Александров

Отец ребёнка: Шалин Александр Петров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Цыганова Христина Александрова

Отец ребёнка: Шалин Александр Петров

Деревня Губашево , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
13.09.1870

Сын: Шалин Евстафий Александрович

Отец ребёнка: Шалин Александр Петров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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