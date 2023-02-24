Цыганова (Шалина) Христина Александрова
Место рожденияДеревня Губашево , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Шалин Александр Петров
Мать: Шалина Наталья Иванова
Деревня Губашево , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
26.10.1884
Рождение ребёнка
08.08.1897
Отец ребёнка: Серегин (цыганов Тож) Иван Трофимов
Смерть
Неизвестно