Цыганова (Шалина) Христина Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыганова (Шалина) Христина Александрова

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Место рождения

Деревня Губашево , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Шалин Александр Петров

Мать: Шалина Наталья Иванова

Деревня Губашево , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
26.10.1884

Муж: Серегин (цыганов Тож) Иван Трофимов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.08.1897

Сын: Цыганов Матвей Иоаннов

Отец ребёнка: Серегин (цыганов Тож) Иван Трофимов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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