Шалин Александр Петров
мужской, родился 1840, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 11.10.1898, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
МатьАнна Васильева1805 г.р.
ОтецШалин Петр Данилов1807 г.р.
Супруги
Шалина Наталья Иванова1837 г.р.
Дети
Гордеева (Шалина) Васса Александровна08.08.1859 г.р.
Шалин У? Александров06.02.1862 г.р.Показать еще 4
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Рождение
1840
Отец: Шалин Петр Данилов
Мать: Анна Васильева
Место жительства
1850
Бракосочетание
23.01.1857
Жена: Шалина Наталья Иванова
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
01.04.1858
Рождение ребёнка
08.08.1859
Дочь: Гордеева (Шалина) Васса Александровна
Мать ребёнка: Шалина Наталья Иванова
Рождение ребёнка
06.02.1862
Сын: Шалин У? Александров
Мать ребёнка: Шалина Наталья Иванова
Рождение ребёнка
07.06.1864
Мать ребёнка: Шалина Наталья Иванова
Рождение ребёнка
?.10.1865
Сын: Шалин Дмитрий Александров
Мать ребёнка: Шалина Наталья Иванова
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Цыганова (Шалина) Христина Александрова
Мать ребёнка: Шалина Наталья Иванова
Рождение ребёнка
13.09.1870
Сын: Шалин Евстафий Александрович
Мать ребёнка: Шалина Наталья Иванова
Смерть
11.10.1898