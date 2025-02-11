Шалин Александр Петров 1840 — найти родственников по фамилии на Familio

Шалин Александр Петров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1840, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 11.10.1898, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
Анна Васильева1805 г.р.
Отец
Шалин Петр Данилов1807 г.р.
Супруги
Шалина Наталья Иванова1837 г.р.
Дети
Гордеева (Шалина) Васса Александровна08.08.1859 г.р.
Шалин У? Александров06.02.1862 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Шалин Петр Данилов

Мать: Анна Васильева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

32

Бракосочетание
23.01.1857

Жена: Шалина Наталья Иванова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
01.04.1858
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

№9 ревизии - 32; №10 ревизии - 24

Рождение ребёнка
08.08.1859

Дочь: Гордеева (Шалина) Васса Александровна

Мать ребёнка: Шалина Наталья Иванова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
06.02.1862

Сын: Шалин У? Александров

Мать ребёнка: Шалина Наталья Иванова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
07.06.1864

Сын: Шалин Федот Александров

Мать ребёнка: Шалина Наталья Иванова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
?.10.1865

Сын: Шалин Дмитрий Александров

Мать ребёнка: Шалина Наталья Иванова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Цыганова (Шалина) Христина Александрова

Мать ребёнка: Шалина Наталья Иванова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
13.09.1870

Сын: Шалин Евстафий Александрович

Мать ребёнка: Шалина Наталья Иванова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
11.10.1898
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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