Анна Васильева
женский, родилась 1805
умерла 28.09.1879, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Дети
Шалин Леонтий Петров1825 г.р.
Матвеева (Шалина) Прасковья Петровна1828 г.р.Показать еще 6
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Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Сын: Шалин Леонтий Петров
Отец ребёнка: Шалин Петр Данилов
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Матвеева (Шалина) Прасковья Петровна
Отец ребёнка: Шалин Петр Данилов
Рождение ребёнка
1831
Сын: Василий Петров
Отец ребёнка: Шалин Петр Данилов
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Авдотья (Евдокия) Петрова
Отец ребёнка: Шалин Петр Данилов
Место жительства
1835
Рождение ребёнка
?.01.1835
Сын: Степан Петров
Отец ребёнка: Шалин Петр Данилов
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Шалин Петр Данилов
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Анисья Петрова
Отец ребёнка: Шалин Петр Данилов
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Матрена Петрова
Отец ребёнка: Шалин Петр Данилов
Место жительства
1850
Место жительства
01.04.1858
Смерть
28.09.1879