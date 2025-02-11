Анна Васильева 1805 — найти родственников по фамилии на Familio

Анна Васильева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1805

умерла 28.09.1879, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дети
Шалин Леонтий Петров1825 г.р.
Матвеева (Шалина) Прасковья Петровна1828 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Шалин Леонтий Петров

Отец ребёнка: Шалин Петр Данилов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Матвеева (Шалина) Прасковья Петровна

Отец ребёнка: Шалин Петр Данилов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1831

Сын: Василий Петров

Отец ребёнка: Шалин Петр Данилов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Авдотья (Евдокия) Петрова

Отец ребёнка: Шалин Петр Данилов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

33

Рождение ребёнка
?.01.1835

Сын: Степан Петров

Отец ребёнка: Шалин Петр Данилов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1840

Сын: Шалин Александр Петров

Отец ребёнка: Шалин Петр Данилов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Анисья Петрова

Отец ребёнка: Шалин Петр Данилов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Матрена Петрова

Отец ребёнка: Шалин Петр Данилов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

32

Место жительства
01.04.1858
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

№9 ревизии - 32; №10 ревизии - 24

Смерть
28.09.1879
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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