Леонтий Шалин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Шалин Петр Данилов
Мать: Анна Васильева
Бракосочетание
09.?.1845
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Игушкина Евлампия Леонтьевна
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) (Иосифовна; Анисимова)
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Евдокия (Авдотья) Леонтьева
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) (Иосифовна; Анисимова)
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Прасковья Леонтьева
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) (Иосифовна; Анисимова)
Место жительства
01.04.1858
№9 ревизии - 32; №10 ревизии - 24
Рождение ребёнка
23.04.1859
Дочь: Ирина Леонтьева
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) (Иосифовна; Анисимова)
Рождение ребёнка
?.03.1866
Сын: Георгий Леонтьев
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) (Иосифовна; Анисимова)
Смерть
Неизвестно