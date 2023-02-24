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Леонтий Шалин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Шалин Петр Данилов

Мать: Анна Васильева

Бракосочетание
09.?.1845

Жена: Авдотья (Евдокия) (Иосифовна; Анисимова)

Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Игушкина Евлампия Леонтьевна

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) (Иосифовна; Анисимова)

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Евдокия (Авдотья) Леонтьева

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) (Иосифовна; Анисимова)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Прасковья Леонтьева

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) (Иосифовна; Анисимова)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
01.04.1858
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
№9 ревизии - 32; №10 ревизии - 24
Рождение ребёнка
23.04.1859

Дочь: Ирина Леонтьева

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) (Иосифовна; Анисимова)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
?.03.1866

Сын: Георгий Леонтьев

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) (Иосифовна; Анисимова)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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