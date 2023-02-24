Авдотья (Евдокия) (Иосифовна; Анисимова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвдотья (Евдокия) (Иосифовна; Анисимова)

Авдотья (Евдокия) (Иосифовна; Анисимова)

avatar

Место рождения

деревня Болдасьево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Осип Алексеев

Мать: не указана

деревня Болдасьево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
09.?.1845

Муж: Леонтий Шалин

Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Игушкина Евлампия Леонтьевна

Отец ребёнка: Леонтий Шалин

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Евдокия (Авдотья) Леонтьева

Отец ребёнка: Леонтий Шалин

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Прасковья Леонтьева

Отец ребёнка: Леонтий Шалин

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
01.04.1858
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
№9 ревизии - 32; №10 ревизии - 24
Рождение ребёнка
23.04.1859

Дочь: Ирина Леонтьева

Отец ребёнка: Леонтий Шалин

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
?.03.1866

Сын: Георгий Леонтьев

Отец ребёнка: Леонтий Шалин

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close