Авдотья (Евдокия) (Иосифовна; Анисимова)
Место рождениядеревня Болдасьево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Осип Алексеев
Мать: не указана
деревня Болдасьево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
09.?.1845
Муж: Леонтий Шалин
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Игушкина Евлампия Леонтьевна
Отец ребёнка: Леонтий Шалин
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Евдокия (Авдотья) Леонтьева
Отец ребёнка: Леонтий Шалин
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Прасковья Леонтьева
Отец ребёнка: Леонтий Шалин
Место жительства
01.04.1858
№9 ревизии - 32; №10 ревизии - 24
Рождение ребёнка
23.04.1859
Дочь: Ирина Леонтьева
Отец ребёнка: Леонтий Шалин
Рождение ребёнка
?.03.1866
Сын: Георгий Леонтьев
Отец ребёнка: Леонтий Шалин
Смерть
Неизвестно