Иван Иванов
мужской, родился 1793, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1852, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецИван Агапов1765 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Трофим Иванов1820 г.р.
Тимофей Иванов1823 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Иван Агапов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
1820
Сын: Трофим Иванов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1823
Сын: Тимофей Иванов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Шалина Наталья Иванова
Мать ребёнка: ?
Место жительства
1850
Смерть
1852
Место жительства
1858