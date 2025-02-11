Иван Иванов 1793 — найти родственников по фамилии на Familio

Иван Иванов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1793, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1852, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Иван Агапов1765 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Трофим Иванов1820 г.р.
Тимофей Иванов1823 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Иван Агапов

Мать: не указана

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
1820

Сын: Трофим Иванов

Мать ребёнка: ?

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1823

Сын: Тимофей Иванов

Мать ребёнка: ?

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Шалина Наталья Иванова

Мать ребёнка: ?

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

8

Смерть
1852
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

5

Мы используем куки для улучшения работы сайта.