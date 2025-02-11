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женский, родилась Неизвестно
Супруги
Иван Иванов1793 г.р.
Дети
Трофим Иванов1820 г.р.
Тимофей Иванов1823 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Иванов
Рождение ребёнка
1820
Сын: Трофим Иванов
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
1823
Сын: Тимофей Иванов
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Шалина Наталья Иванова
Отец ребёнка: Иван Иванов