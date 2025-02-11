? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

?

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

Супруги
Иван Иванов1793 г.р.
Дети
Трофим Иванов1820 г.р.
Тимофей Иванов1823 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Иванов

Рождение ребёнка
1820

Сын: Трофим Иванов

Отец ребёнка: Иван Иванов

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1823

Сын: Тимофей Иванов

Отец ребёнка: Иван Иванов

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Шалина Наталья Иванова

Отец ребёнка: Иван Иванов

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.