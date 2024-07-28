Ларионова Наталья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1960
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.09.1984
Сын: Ларионов Александр Александрович
Отец ребёнка: Ларионов Александр Георгиевич
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
11.11.1985
Дочь: Скворцова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Ларионов Александр Георгиевич