Ларионова Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларионова Наталья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1960

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1960

Отец: Костюкевич Василий Карпович

Мать: Костюкевич Мария Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларионов Александр Георгиевич

Рождение ребёнка
19.09.1984

Сын: Ларионов Александр Александрович

Отец ребёнка: Ларионов Александр Георгиевич

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
11.11.1985

Дочь: Скворцова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Ларионов Александр Георгиевич

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