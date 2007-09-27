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Костюкевич Мария Петровна

Место рождения

Курская область, Пристанский район, сел Верхне плосское

Дата рождения

12.07.1923

Дата смерти

27.09.2007

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1923

Отец: Панкратов Петр Иванович

Мать: не указана

Курская область, Пристанский район, сел Верхне плосское
Бракосочетание
1948

Муж: Костюкевич Василий Карпович

Рождение ребёнка
29.07.1949

Дочь: Шестакова Галина Васильевна

Отец ребёнка: Костюкевич Василий Карпович

Рождение ребёнка
25.03.1954

Дочь: Попова Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Костюкевич Василий Карпович

Рождение ребёнка
16.08.1960

Дочь: Ларионова Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Костюкевич Василий Карпович

Смерть
27.09.2007

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