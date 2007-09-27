Костюкевич Мария Петровна
Место рожденияКурская область, Пристанский район, сел Верхне плосское
Дата рождения12.07.1923
Дата смерти27.09.2007
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1923
Отец: Панкратов Петр Иванович
Мать: не указана
Курская область, Пристанский район, сел Верхне плосское
Бракосочетание
1948
Рождение ребёнка
29.07.1949
Дочь: Шестакова Галина Васильевна
Отец ребёнка: Костюкевич Василий Карпович
Рождение ребёнка
25.03.1954
Дочь: Попова Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Костюкевич Василий Карпович
Рождение ребёнка
16.08.1960
Дочь: Ларионова Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Костюкевич Василий Карпович
Смерть
27.09.2007