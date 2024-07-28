Костюкевич Василий Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1923
Дата смерти11.09.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1923
Отец: Костюкевич Карп Павлович
Мать: Ксения Васильевна
Бракосочетание
1948
Рождение ребёнка
29.07.1949
Дочь: Шестакова Галина Васильевна
Мать ребёнка: Костюкевич Мария Петровна
Рождение ребёнка
25.03.1954
Дочь: Попова Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Костюкевич Мария Петровна
Рождение ребёнка
16.08.1960
Дочь: Ларионова Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Костюкевич Мария Петровна
Смерть
11.09.1989