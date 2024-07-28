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Костюкевич Василий Карпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1923

Дата смерти

11.09.1989

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1923

Отец: Костюкевич Карп Павлович

Мать: Ксения Васильевна

Бракосочетание
1948

Жена: Костюкевич Мария Петровна

Рождение ребёнка
29.07.1949

Дочь: Шестакова Галина Васильевна

Мать ребёнка: Костюкевич Мария Петровна

Рождение ребёнка
25.03.1954

Дочь: Попова Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Костюкевич Мария Петровна

Рождение ребёнка
16.08.1960

Дочь: Ларионова Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Костюкевич Мария Петровна

Смерть
11.09.1989

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