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Ларионов Александр Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1954

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1954

Отец: Ларионов Георгий Иванович

Мать: Ларионова Валентина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ларионова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
19.09.1984

Сын: Ларионов Александр Александрович

Мать ребёнка: Ларионова Наталья Васильевна

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
11.11.1985

Дочь: Скворцова Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Ларионова Наталья Васильевна

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