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Ларионова Валентина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Осокин Иван Петрович

Мать: Осокина Варвара Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мануилова Людмила Георгиевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ларионов Сергей Георгиевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларионов Георгий Иванович

Рождение ребёнка
03.03.1954

Сын: Ларионов Александр Георгиевич

Отец ребёнка: Ларионов Георгий Иванович

Смерть
Неизвестно

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