Ларионова Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Осокин Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мануилова Людмила Георгиевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ларионов Сергей Георгиевич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.03.1954
Сын: Ларионов Александр Георгиевич
Отец ребёнка: Ларионов Георгий Иванович
Смерть
Неизвестно