Осокин Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Осокина Варвара Захаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеева Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Осокина Варвара Захаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Осокина Варвара Захаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ларионова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Осокина Варвара Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно