Осокин Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсокин Иван Петрович

Осокин Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Осокина Варвара Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеева Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Осокина Варвара Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осокин Гурий Иванович

Мать ребёнка: Осокина Варвара Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ларионова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Осокина Варвара Захаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осокина Варвара Захаровна

Смерть
Неизвестно

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