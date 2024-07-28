Осокина Варвара Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Осокин Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеева Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Осокин Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Осокин Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Осокин Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ларионова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Осокин Иван Петрович
Смерть
Неизвестно