Осокина Варвара Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осокина Варвара Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осокин Виктор Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Осокин Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеева Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Осокин Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осокин Гурий Иванович

Отец ребёнка: Осокин Иван Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осокин Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ларионова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Осокин Иван Петрович

Смерть
Неизвестно

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