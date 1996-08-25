Рынкова (Страсс) Александра Самуиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рынкова (Страсс) Александра Самуиловна

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Место рождения

Семей, городская администрация Семей, Абайская область

Дата рождения

07.10.1929

Дата смерти

25.08.1996

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1911 г.р.

Муж

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1929

Отец: Страсс Самуил Леонтьевич

Мать: Страсс (Войханская) Рода (Раиса) Хаимовна (Михайловна)

Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рынков Юлий Зиновьевич

Рождение ребёнка
08.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рынков Юлий Зиновьевич

Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область
Рождение ребёнка
16.10.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рынков Юлий Зиновьевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
25.08.1996
Челябинск, Челябинский, Челябинская область

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