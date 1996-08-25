Рынкова (Страсс) Александра Самуиловна
Место рождения
Дата рождения07.10.1929
Дата смерти25.08.1996
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1929
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.10.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рынков Юлий Зиновьевич
Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область
Рождение ребёнка
16.10.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рынков Юлий Зиновьевич
Смерть
25.08.1996