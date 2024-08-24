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Рынков Юлий Зиновьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1927

Дата смерти

13.07.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рынкова (Страсс) Александра Самуиловна

Рождение ребёнка
08.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рынкова (Страсс) Александра Самуиловна

Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область
Рождение ребёнка
16.10.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рынкова (Страсс) Александра Самуиловна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
13.07.1991

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