Рынков Юлий Зиновьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1927
Дата смерти13.07.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.10.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рынкова (Страсс) Александра Самуиловна
Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область
Рождение ребёнка
16.10.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рынкова (Страсс) Александра Самуиловна
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
13.07.1991