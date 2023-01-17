Бывалина (Мирошникова) Елизавета
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смерти1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Мирошников Емельян
Мать: Александра
Рождение ребёнка
10.02.1925
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Бывалин Фома
Рождение ребёнка
27.09.1927
Дочь: Лазебная Татьяна
Отец ребёнка: Бывалин Фома
Рождение ребёнка
19.08.1936
Дочь: Будник Евдокия
Отец ребёнка: Бывалин Фома
Бывалино, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бывалин Фома
Смерть
1982
Ирпень, Київська область