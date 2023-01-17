Бывалина (Мирошникова) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бывалина (Мирошникова) Елизавета

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Место рождения

Бруски, Сумська область

Дата рождения

1899

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Мирошников Емельян

Мать: Александра

Бруски, Сумська область
Рождение ребёнка
10.02.1925

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Бывалин Фома

Рождение ребёнка
27.09.1927

Дочь: Лазебная Татьяна

Отец ребёнка: Бывалин Фома

Рождение ребёнка
19.08.1936

Дочь: Будник Евдокия

Отец ребёнка: Бывалин Фома

Бывалино, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бывалин Фома

Смерть
1982
Ирпень, Київська область
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