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Бывалин Фома

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Место рождения

Бывалино, Сумська область

Дата рождения

20.04.1899

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1899

Отец: Бывалин Павел

Мать: Харитина

Бывалино, Сумська область
Рождение ребёнка
10.02.1925

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Бывалина Елизавета

Рождение ребёнка
27.09.1927

Дочь: Лазебная Татьяна

Мать ребёнка: Бывалина Елизавета

Рождение ребёнка
19.08.1936

Дочь: Будник Евдокия

Мать ребёнка: Бывалина Елизавета

Бывалино, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бывалина Елизавета

Смерть
1978
Новая Слобода, Сумська область
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