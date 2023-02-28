Бывалин Фома
Место рождения
Дата рождения20.04.1899
Дата смерти1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1899
Отец: Бывалин Павел
Мать: Харитина
Рождение ребёнка
10.02.1925
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Бывалина Елизавета
Рождение ребёнка
27.09.1927
Дочь: Лазебная Татьяна
Мать ребёнка: Бывалина Елизавета
Рождение ребёнка
19.08.1936
Дочь: Будник Евдокия
Мать ребёнка: Бывалина Елизавета
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бывалина Елизавета
Смерть
1978
Новая Слобода, Сумська область