Харитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.04.1899
Сын: Бывалин Фома
Отец ребёнка: Бывалин Павел
Бывалино, Сумська область
Рождение ребёнка
21.11.1904
Сын: Бывалин Михаил
Отец ребёнка: Бывалин Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бывалин Мирон
Отец ребёнка: Бывалин Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бывалин Павел