Харитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.04.1899

Сын: Бывалин Фома

Отец ребёнка: Бывалин Павел

Бывалино, Сумська область
Рождение ребёнка
21.11.1904

Сын: Бывалин Михаил

Отец ребёнка: Бывалин Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бывалин Мирон

Отец ребёнка: Бывалин Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бывалин Павел

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