Бывалин Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бывалин Павел

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бывалин Захар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.04.1899

Сын: Бывалин Фома

Мать ребёнка: Харитина

Бывалино, Сумська область
Рождение ребёнка
21.11.1904

Сын: Бывалин Михаил

Мать ребёнка: Харитина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бывалин Мирон

Мать ребёнка: Харитина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харитина

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