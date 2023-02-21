Бывалин Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бывалин Захар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.04.1899
Сын: Бывалин Фома
Мать ребёнка: Харитина
Бывалино, Сумська область
Рождение ребёнка
21.11.1904
Сын: Бывалин Михаил
Мать ребёнка: Харитина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бывалин Мирон
Мать ребёнка: Харитина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Харитина