(Бывалина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бывалина) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1925

Дата смерти

2017

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1925

Отец: Бывалин Фома

Мать: Бывалина Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Бывалин Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Бывалин Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Бывалин Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Бывалин Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бывалин Николай

Отец ребёнка: Бывалин Егор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бывалин Егор

Смерть
2017
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