(Бывалина) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1925
Дата смерти2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1925
Отец: Бывалин Фома
Мать: Бывалина Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Бывалин Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Бывалин Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Бывалин Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Бывалин Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бывалин Николай
Отец ребёнка: Бывалин Егор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бывалин Егор
Смерть
2017