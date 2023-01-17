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Мирошников Емельян

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Место рождения

Бруски, Сумська область

Дата рождения

04.08.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1876

Отец: Мирошников Яков

Мать: Агрипина

Бруски, Сумська область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Бывалина Елизавета

Мать ребёнка: Александра

Бруски, Сумська область
Рождение ребёнка
20.09.1909

Сын: Мирошников Дмитрий

Мать ребёнка: Александра

Бруски, Сумська область
Рождение ребёнка
17.06.1913

Сын: Мирошников Леонтий

Мать ребёнка: Александра

Рождение ребёнка
10.01.1917

Сын: Мирошников Никанор

Мать ребёнка: Александра

Бруски, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра

Смерть
Неизвестно
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