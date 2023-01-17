Мирошников Емельян
Место рождения
Дата рождения04.08.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1876
Отец: Мирошников Яков
Мать: Агрипина
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Бывалина Елизавета
Мать ребёнка: Александра
Рождение ребёнка
20.09.1909
Сын: Мирошников Дмитрий
Мать ребёнка: Александра
Рождение ребёнка
17.06.1913
Сын: Мирошников Леонтий
Мать ребёнка: Александра
Рождение ребёнка
10.01.1917
Сын: Мирошников Никанор
Мать ребёнка: Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра
Смерть
Неизвестно