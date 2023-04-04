Ефремов Владимир
Место рождения
Дата рождения12.04.1926
Дата смерти13.06.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.08.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ефремова (Язвинская) Елена Брониславовна
Рождение ребёнка
16.08.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ефремова (Язвинская) Елена Брониславовна
Смерть
13.06.1992
Москва, город федерального значения Москва