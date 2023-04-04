Ефремов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремов Владимир

Место рождения

Борисовское, Суздальский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

12.04.1926

Дата смерти

13.06.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Борисовское, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
16.08.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ефремова (Язвинская) Елена Брониславовна

Рождение ребёнка
16.08.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ефремова (Язвинская) Елена Брониславовна

Смерть
13.06.1992
Москва, город федерального значения Москва

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