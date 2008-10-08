Ефремова (Язвинская) Елена Брониславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремова (Язвинская) Елена Брониславовна

Место рождения

Калюга, Глусский район, Могилёвская область

Дата рождения

20.07.1924

Дата смерти

08.10.2008

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1924

Отец: Язвинский Бронислав

Мать: не указана

Калюга, Глусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
16.08.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ефремов Владимир

Рождение ребёнка
16.08.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ефремов Владимир

Смерть
08.10.2008

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