Ефремова (Язвинская) Елена Брониславовна
Место рождения
Дата рождения20.07.1924
Дата смерти08.10.2008
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1924
Отец: Язвинский Бронислав
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.08.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ефремов Владимир
Рождение ребёнка
16.08.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ефремов Владимир
Смерть
08.10.2008