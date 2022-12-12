село Борисовское, село Борисовское, Суздальский муниципальный район, Владимирская область (на 2019) — Familio

Борисовское

Суздальский муниципальный район, Владимирская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Владимирский уезд
125Борисовское, с. каз.при рч. Икишке.1717226589675Церковь православная 1. Поч товая станция.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Владимирский уезд, Борисовская волость
673. Борисовское, село бывшее государственное, при речке Поколянке, дворов 256, жителей 1360, волостное правление (уездный город в 18 верстах), церковь православная, школ Показать все

Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Владимирский уезд, Борисовская волость
884Борисовское село18383401818

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Владимирская область, Суздальский район
2615Борисовскоесело56°16'40°29'O-37-141

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Владимирская область, Суздальский муниципальный район, Павловское сельское поселение
17654436111с Борисовскоесело
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