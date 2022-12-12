Борисовское
Суздальский муниципальный район, Владимирская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
125Борисовское, с. каз.при рч. Икишке.1717226589675Церковь православная 1. Поч товая станция.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
673. Борисовское, село бывшее государственное, при речке Поколянке, дворов 256, жителей 1360, волостное правление (уездный город в 18 верстах), церковь православная, школ Показать все
Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года
№НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
884Борисовское село18383401818—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
2615Борисовскоесело56°16'40°29'O-37-141
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
17654436111с Борисовскоесело