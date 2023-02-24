(Игушкина- Кипкаева) Александра Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Игушкина- Кипкаева) Александра Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1860

Дата смерти

29.09.1906

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1860

Отец: Игушкин Спиридон Антонович?

Мать: Игушкина Марфа Степанова

Рождение ребёнка
05.07.1880

Сын: Кипкаев (крещение Канадей) Михаил Ефремович

Отец ребёнка: Кипкаев Ефрем Иванович

Рождение ребёнка
17.10.1881

Сын: Кипкаев Андрей Ефимович

Отец ребёнка: Кипкаев Ефрем Иванович

Рождение ребёнка
23.03.1884

Сын: Кипкаев Захар Ефремович

Отец ребёнка: Кипкаев Ефрем Иванович

Рождение ребёнка
30.05.1886

Дочь: Феодосия Ефремовна

Отец ребёнка: Кипкаев Ефрем Иванович

Рождение ребёнка
25.11.1888

Сын: Кипкаев Иван Ефремович

Отец ребёнка: Кипкаев Ефрем Иванович

Рождение ребёнка
22.08.1891

Сын: Кипкаев Иван Ефремович

Отец ребёнка: Кипкаев Ефрем Иванович

Рождение ребёнка
14.12.1896

Сын: Не Законно Рожденный Павел

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
24.?.1900

Муж: Сорокин Парфирий Тимофеевич

Рождение ребёнка
03.06.1902

Сын: Сорокин Федор Парфирьевич

Отец ребёнка: Сорокин Парфирий Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кипкаев Александр Ефремович

Отец ребёнка: Кипкаев Ефрем Иванович

Смерть
29.09.1906
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