(Игушкина- Кипкаева) Александра Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1860
Дата смерти29.09.1906
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1860
Рождение ребёнка
05.07.1880
Сын: Кипкаев (крещение Канадей) Михаил Ефремович
Отец ребёнка: Кипкаев Ефрем Иванович
Рождение ребёнка
17.10.1881
Отец ребёнка: Кипкаев Ефрем Иванович
Рождение ребёнка
23.03.1884
Отец ребёнка: Кипкаев Ефрем Иванович
Рождение ребёнка
30.05.1886
Дочь: Феодосия Ефремовна
Отец ребёнка: Кипкаев Ефрем Иванович
Рождение ребёнка
25.11.1888
Отец ребёнка: Кипкаев Ефрем Иванович
Рождение ребёнка
22.08.1891
Отец ребёнка: Кипкаев Ефрем Иванович
Рождение ребёнка
14.12.1896
Сын: Не Законно Рожденный Павел
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
24.?.1900
Рождение ребёнка
03.06.1902
Сын: Сорокин Федор Парфирьевич
Отец ребёнка: Сорокин Парфирий Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кипкаев Александр Ефремович
Отец ребёнка: Кипкаев Ефрем Иванович
Смерть
29.09.1906