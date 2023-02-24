Кипкаев Иван Ефремович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1888
Дата смертиДо 18.09.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1888
Отец: Кипкаев Ефрем Иванович
Мать: Александра Антоновна
Бракосочетание
20.?.1908
Жена: Анна Павловна
Рождение ребёнка
23.01.1909
Мать ребёнка: Анна Павловна
Рождение ребёнка
25.09.1910
Дочь: Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Анна Павловна
Рождение ребёнка
24.09.1913
Мать ребёнка: Анна Павловна
Смерть
До 18.09.1915