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Кипкаев Иван Ефремович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1888

Дата смерти

До 18.09.1915

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1888

Отец: Кипкаев Ефрем Иванович

Мать: Александра Антоновна

Бракосочетание
20.?.1908

Жена: Анна Павловна

Рождение ребёнка
23.01.1909

Сын: Кипкаев Василий Иванович

Мать ребёнка: Анна Павловна

Рождение ребёнка
25.09.1910

Дочь: Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Анна Павловна

Рождение ребёнка
24.09.1913

Сын: Кипкаев Сергей Иванович

Мать ребёнка: Анна Павловна

Смерть
До 18.09.1915
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